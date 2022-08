ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 37/22

Mainz (ots)

Woche 37/22 Di., 13.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 WISO-Dokumentation (HD/UT) Tradition trifft Innovation Zukunftsmodelle für die deutsche Wirtschaft Film von Anja Utfeld Deutschland 2022 Woche 39/22 So., 25.9. Bitte korrekte und ergänzte Titel-Angaben beachten: 22.15 Neu The Perfect Mother Der Anruf kommt in der Nacht Woche 40/22 So., 2.10. Bitte korrekte und ergänzte Titel-Angaben beachten: 22.15 The Perfect Mother Verhängnisvolle Liebe

