ZDF

"maybrit illner" im ZDF: "Preise steigen, Sorgen wachsen"

Bundesfinanzminister und Niedersachsens Ministerpräsident zu Gast

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die Energiekrise ist da, die Inflation bisher nicht zu stoppen – und mit der Gasumlage sorgt die Regierung zusätzlich für Verwirrung. Wenigstens die Mehrwertsteuer auf Gas soll sinken. Über weitere Entlastungen streitet sich die Ampel offen, statt klare Konzepte vorzulegen. Die Ideen von Grünen und Sozialdemokraten will der FDP-Finanzminister nicht bezahlen und besteht auf der Schuldenbremse. Vorrang haben für Christian Lindner Steuererleichterungen. Wer braucht jetzt wirklich Hilfe vom Staat? Wie viel Geld wäre dafür nötig? Und wer in der Regierung wird sich durchsetzen? "Preise steigen, Sorgen wachsen – wie gerecht wird die Hilfe?" ist am Donnerstag, 25. August 2022, 22.35 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF. Bei Maybrit Illner zu Gast ist Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner. Er diskutiert mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), der Verbraucherschützerin Ramona Ballod, der "Wirtschaftsweisen" Veronika Grimm sowie mit dem stellvertretenden "Welt"-Chefredakteur Robin Alexander. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner Sendungsseite: https://kurz.zdf.de/ai72/ "maybrit illner" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/maybrit-illner "maybrit illner" bei Twitter: https://twitter.com/maybritillner/

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell