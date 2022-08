ZDF

European Championships und Schwimm-EM 2022 live im ZDF

Zwischen dem 11. und 21. August 2022 finden in München die European Championships statt. Ein Multisport-Event, bei dem neun olympische Sportarten zeitlich kompakt ihre Europameisterschaften austragen. Parallel dazu ermitteln die Schwimmer in Rom ihre kontinentalen Meister. Das ZDF startet seine Berichterstattung bereits am Donnerstag, 11. August 2022, mit verschiedenen Event-Livestreams des ersten Wettkampftages auf "sportstudio.de". Ab Samstag, 13. August 2022, steht das gesamte umfangreichen Programmangebot bereit – im TV, online und in der ZDFmediathek. ARD und ZDF berichten abwechselnd von den beiden EM-Events in München und in Rom – wie bei Sportgroßereignissen üblich in enger technischer und produktioneller Zusammenarbeit. Im Blickpunkt stehen in der bayrischen Landeshauptstadt Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen; in Rom die fünf Disziplinen der Schwimmeuropameisterschaften: Schwimmen, Synchronschwimmen, Turmspringen, Freiwasserschwimmen und erstmals Klippenspringen. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Nach der erfolgreichen Premiere 2018 findet dieses außergewöhnliche Multisport-Event eine Fortsetzung. Wir bieten erneut einer Reihe von olympischen Sportarten die große mediale Bühne, die sonst außerhalb von Olympia kaum zur Verfügung steht. Eine Win-win-Situation für den Sport und die Zuschauerinnen und Zuschauer." An den ZDF-Sendetagen am 13., 15., 17., 19. und 21. August 2022 beginnen die Übertragungen zum Teil bereits um ca. 9.50 Uhr morgens und reichen an einigen Tagen bis in die späten Abendstunden. Rund 60 Stunden Livesport stehen insgesamt auf dem Programm. Für die Moderation ist auf dem Olympiaberg ein eigenes Open-Air-Studio eingerichtet. Neben der Berichterstattung im TV-Programm steht ein umfangreiches Online-Angebot zum Abruf bereit. Bis zu sechs parallele Livestreams bieten rund 300 Stunden sportliche Vielfalt zum Auswählen. Bei einigen Wettbewerben kommt wieder der Highlight-Player zum Einsatz. Darüber hinaus stehen alle Event-Livestreams später in der Rubrik "Relive" zur Verfügung. Die wichtigsten Entscheidungen werden zudem auf sportstudio.de, ZDFheute und in der ZDFmediathek präsentiert. Die Highlights des Tages gibt es auch auf dem YouTube-Kanal "sportstudio", bespielt werden außerdem die @sportstudio-Kanäle auf TikTok, Instagram und Twitter. Unter der Leitung von Teamchef Thomas Fuhrmann und Programmchef Achim Hammer ist die ZDF-Mannschaft in München und Rom am Start. Katrin Müller-Hohenstein führt als Moderatorin im Studio auf dem Olympiagelände durch die ZDF-Sendetage; dort begrüßt sie auch Gäste aus der Welt des Sports zum Gespräch. Die bewährten ZDF-Moderatorinnen und -Moderatoren sowie Reporterinnen und Reporter begleiten die Wettbewerbe vor Ort. Auch ein kleines, aber feines ZDF-Expertenteam mit Ronny Ziesmer (Turnen), Kristina Vogel (Bahnrad), Ronald Raue (Kanu), Ludwig Korb (Klettern), Daniel Unger (Triathlon), Jonas Reckermann (Beachvolleyball) und Christian Keller (Schwimmen) ordnen die gezeigten Leistungen für die Sportfans ein. Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 – 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pressemappe/european-championships-und-schwimm-em-2022-im-zdf "sportstudio" in der ZDFmediathek: https://sportstudio.de

