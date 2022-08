ZDF

ZDF-Montagskino: "The Tourist – Duell im Outback"

Mainz (ots)

Das ZDF zeigt die sechsteilige Thriller-Serie "The Tourist – Duell im Outback" in Doppelfolgen ab Montag, 22. August 2022, um 22.15 Uhr, und ab Freitag, 12. August 2022, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek. Im leuchtend roten Herzen des australischen Outbacks wird ein Mann (Jamie Dornan) von einem Tanklastwagen von der Straße gedrängt. Als er später im Krankenhaus aufwacht, fehlt ihm jede Erinnerung daran, wer er ist und warum er in den Unfall verwickelt war. Mithilfe von Helen Chambers (Danielle Macdonald), einer jungen Streifenpolizistin in Probezeit, sucht er nach Antworten. Ohne einen Grund dafür zu kennen, wird er dabei von gnadenlosen Gestalten aus seiner Vergangenheit verfolgt, die ihn töten wollen – allen voran ein gewisser Billy (Ólafur Darri Ólafsson). Die Free-TV-Premiere ist eine neoriginal ZDF-Koproduktion mit Two Brothers Pictures, All3Media International, Highview Production, BBC und Stan Originals. Ansprechpartnerin: Mailin Erlinger, Telefon: 06131 – 70-14588; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/thetourist Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pressemappe/the-tourist-duell-im-outback Die Serie steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell