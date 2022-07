ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 31/22

Mainz (ots)

Woche 31/22 So., 31.7. Bitte geänderten Programmablauf und Programmänderung ab 15.40 Uhr beachten: 15.40 heute Xpress 15.45 planet e.: Mogelpackung Klimaneutralität? 16.15 Besseresser - Das Duell (VPS 18.15) 16.58 Aktion Mensch Gewinner (VPS 18.55) 17.00 heute 17.10 sportstudio reportage 17.45 ZDF.reportage Entlang der Elbe 18.15 Die Rosenheim-Cops (VPS 16.15) 19.00 heute 19.10 Berlin direkt - Sommerinterview 19.30 Terra X (HD/UT) Faszination Erde - mit Dirk Steffens Makaronesien: Oasen in der blauen Wüste (Erstsendung 21.2.2021) Deutschland 2021 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Terra X: Geschichte des Alters" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.) Fr., 5.8. Bitte Änderung beachten: 2.00 Terra X (HD/UT) Faszination Erde - mit Dirk Steffens Makaronesien: Oasen in der blauen Wüste (vom 31.7.2022) Deutschland 2021 (Die Wiederholung "Terra X: Geschichte des Alters" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)

