Tennis-ATP-Turnier in Halle/Westfalen live im ZDF

Mainz (ots)

Weltklassetennis im ZDF: "sportstudio live" überträgt am Samstag, 18. Juni 2022, von 14.15 Uhr bis 16.10 Uhr das Halbfinale, und am Sonntag, 19. Juni 2022, von 14.55 Uhr bis 17.00 Uhr das Finale von Deutschlands wichtigstem Tennisturnier in Halle/Westfalen. ZDF-Moderator ist Florian Zschiedrich, die Spiele im Centre Court der 12.000 Zuschauer fassenden OWL-Arena kommentiert Aris Donzelli.

Das mit 2,2 Millionen Euro dotierte ATP-500-Turnier zieht alljährlich zahlreiche Weltranglisten-Topspieler ins westfälische Halle. Der Rasenevent wird gern zur Vorbereitung auf die im Juli folgenden All England Championships in Wimbledon genutzt. Zu den Stars in diesem Jahr zählen der Russe Daniil Medvedev, die aktuelle Nummer eins der Welt, Stefano Tsitsipas aus Griechenland (Nummer 6), der Kanadier Felix Auger-Aliassime (Nummer 9), Nick Kyrgios aus Australien, der den Deutschen Daniel Altmeier in der ersten Runde aus dem Turnier geworfen hat, und Vorjahressieger Ugo Humbert aus Frankreich. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Oscar Otte, der sich für die zweite Runde qualifizieren konnte.

Die ZDF-Übertragungen vom ATP-Turnier in Halle/Westfalen haben eine lange Tradition: Bereits seit 1993 stehen Halbfinal- und Finalspiele dieser renommierten Tennisveranstaltung auf dem Programm des Zweiten.

