"maybrit illner" im ZDF über erwartete Reisen nach Kiew

Scholz, Macron und Draghi wollen nach Kiew reisen. Was haben die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Italien im Gepäck? Die Ukraine braucht vor allem Nachschub an schweren Waffen – und politisch das Signal, den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu erhalten. Welche Erwartungen werden die drei Besucher erfüllen? An Fronleichnam, am Donnerstag, 16. Juni 2022, 22.15 Uhr, geht es bei "maybrit illner" im ZDF um das Thema "Reise nach Kiew – warme Worte oder echte Hilfe?". Bei Maybrit Illner zu Gast sind Ralf Stegner (SPD) und Roderich Kiesewetter (CDU). Sie diskutieren mit dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, sowie mit der Journalistin Katja Gloger und mit Anne Gellinek, Leitern des ZDF-Studios in Brüssel. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner "maybrit illner" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/maybrit-illner "maybrit illner" bei Twitter: https://twitter.com/maybritillner

