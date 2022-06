ZDF

Der Fernsehgarten feiert die 600. Folge. Zum Jubiläum erwartet Kiwi zahlreiche Stars und präsentiert eine vielfältige Mischung aus Musik, Artistik, Service und spektakulären Aktionen.

Gäste: Alphaville, Ramon Roselly, die "Let's Dance"-Sieger René Casselly & Kathrin Menzinger, Culcha Candela, Matze Knop, Sarah Zucker, Alexander Eder, Annemarie Eilfeld, Watershed, Mars Saibert, Pachanta, Night of Freestyle, Armin Roßmeier u.a.

Am 29. Juni 1986 strahlte das ZDF die erste Folge des Fernsehgartens aus. Schnell entwickelte sich die sonntägliche Liveshow zum festen Bestandteil des ZDF-Programms und genießt mittlerweile Kultstatus in der deutschen Fernsehlandschaft. 2014 wurde die Sendung in das Guinnessbuch der Rekorde als die am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow aufgenommen. Die erste Fernsehgarten-Gastgeberin Ilona Christen wurde für ihre Moderationsleistung 1986 mit dem Telestar als Nachwuchsförderpreis sowie 1988 mit dem Goldenen Gong ausgezeichnet. Die aktuelle Moderatorin Andrea Kiewel erhielt 2006 die Goldene Henne in der Sparte Fernsehen sowie 2009 in der Sparte Leserpreis Moderation. 2021 wurde sie mit dem Deutschen Fernsehpreis für die beste Moderation in der Kategorie Unterhaltung prämiert.

