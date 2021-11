ZDF

Donnerstag, 11. November 2021, 00.45 Uhr

Filmgorillas

Das Film- und Serienmagazin

mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert

Steven Gätjen und Daniel Schröckert stellen "Last Night in Soho" vor, den neuen Kinofilm des Briten Edgar Wright, der durch die Horror-Komödie "Shaun of the Dead" international bekannt wurde.

Danach unterhalten sich Anne Wernicke und Silke Schröckert mit dem YouTube-Star Jonas Ems über seinen Kinofilm "Krass Klassenfahrt" nach seinem gleichnamigen Web-Serienerfolg, und packen dabei spielerisch ihren Film- und Serienkoffer für eine solche Fahrt.

Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell