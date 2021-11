ZDF

Leben für das Sonderangebot: ZDF-"37°"-Reportage "Täglich ein Tier"

Die ZDF-"37°"-Reportage "Täglich ein Tier" von Manfred Karremann gibt am Dienstag, 9. November 2021, 22.15 Uhr, einen exklusiven Einblick in die Welt der Fleischproduktion. Der "37°"-Film "Täglich ein Tier. Leben für das Sonderangebot" steht am Sendetag ab 20.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Millionen Küken werden jede Woche in einem einzigen Betrieb "produziert", Millionen Hähnchen werden nach einer kurzen Mast von nur vier bis fünf Wochen geschlachtet. Die Zucht und spezielles Futter machen das möglich. Mehr, schneller, billiger ist noch immer die Devise, denn der Geflügelfleischkonsum in Deutschland hat sich seit den 1990er-Jahren fast verdoppelt - trotz des neuen Trends zu vegetarischem und veganem Essen.

Weil auch die Fleischkonzerne wissen, dass das System an seine Grenzen stößt, wird an Alternativen geforscht: Ersatz für Fleisch und Fisch, aber auch Fleisch ohne den Umweg über ein Tier. Schon jetzt trägt die globale Tierhaltung mehr zu Klimagasen bei als der weltweite Autoverkehr. Das ist neben der eigenen Gesundheit und dem Wohl der Tiere für immer mehr Menschen ein Grund, auf Fleisch aus Massentierhaltung zu verzichten.

