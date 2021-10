ZDF

Das Creative-Commons-Angebot von ZDF/Terra X ist am 2. Oktober 2021 im Rahmen der WikiCon 2021 mit der "WikiEule" ausgezeichnet worden. Die WikiEule wird seit 2014 von der deutschen Wikipedia Community als Motivations- und Wertschätzungsauszeichnung in verschiedenen Kategorien vergeben. Das Creative-Commons-Angebot des ZDF erhält die Auszeichnung in der Kategorie "ProjektEule", gemeinsam mit dem Projekt "Wiki Loves Broadcast". Damit würdigte die aus Ehrenamtlichen bestehende Jury das inzwischen auf 200 Wissensclips gewachsene Angebot des ZDF, das unter Creative-Commons-Lizenz steht und von Interessierten genutzt und weiterverbreitet werden darf. In der Jurybegründung heißt es: "Alle Beteiligten haben sehr viel Zeit und Energie investiert, um Inhalte der öffentlich-rechtlichen Sender für die Wikipedia nutzbar zu machen. Maßgeblich auf der Seite der öffentlich-rechtlichen Sender ist an dieser Stelle die Redaktion 'Terra X' des ZDF beteiligt, die zusammen mit den Ehrenamtlichen der Wikipedia einen großen Schritt in der Unterstützung freien Wissens gemacht haben." Die CC-Clips des ZDF werden unter der Wissensmarke "Terra X" veröffentlicht und stammen aus verschiedenen Fachredaktionen des Hauses. In Längen von 30 Sekunden bis zu 3 Minuten erklären die Videos bildstark und anhand von Erklärgrafiken naturwissenschaftliche Phänomene oder historische Ereignisse, vermitteln Wissen über den menschlichen Körper, Tiere oder den Klimawandel und zeigen Rekonstruktionen antiker Bauwerke. Auch Erklärvideos zu aktuellen Themen wie der Coronapandemie oder der Bundestagswahl gehören zu dem Angebot. Jede Woche wird das Angebot um zwei neue Clips erweitert. Die Nachfrage nach rechtefreiem Bewegtbildmaterial von Wissensinteressierten ist groß. Die ZDF-Videos erreichen auf Wikipedia monatlich mehr als 1,5 Millionen Abrufe. Auch der Bildungssektor hat Bedarf und zeigt Interesse: Lehrende sehen vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für die CC-Clips, ob zur Veranschaulichung im Unterricht oder zur Projektarbeit für Schülerinnen und Schüler. Die Erklärvideos werden in der ZDFmediathek unter TerraX-CC.zdf.de sowie bei den Wikipedia Commons veröffentlicht. Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 – 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax "Terra X"-Clips unter Creative-Commons-Lizenz: https://terrax-cc.zdf.de/ Das Schulmediatheksangebot: https://schule.zdf.de/ Der Youtube Kanal "Terra X plus": kurz.zdf.de/A26/ "Terra X" in der ZDFmediathek: https://terra-x.zdf.de/

