ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 36/21

Mainz (ots)

Woche 36/21 So., 5.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.30 Evangelischer Gottesdienst (HD/UT) Mut zur Menschlichkeit Über den Dächern von Palermo/Italien Woche 37/21 So., 12.9. 22.30 Neue Folgen Auckland Detectives - Tödliche Bucht Bitte Ergänzung beachten: Originalton Woche 38/21 So., 19.9. 22.15 Auckland Detectives - Tödliche Bucht Bitte Ergänzung beachten: Originalton ________________________ Bitte geänderten Programmablauf ab 4.25 Uhr beachten: 4.25 Starsky & Hutch 5.15- zdf.formstark 5.30 (Die Wiederholung "Wahl 2021 im ZDF: einfach Mensch" entfällt.) Woche 39/21 So., 26.9. 23.35 Auckland Detectives - Tödliche Bucht Bitte Ergänzung beachten: Originalton

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell