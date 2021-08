Bitte den aktualisierten Programmtext beachten

ZDF

ZDF, 19. August 2021, 22.15 Uhr maybrit illner spezial Der Polit-Talk im ZDF Triumph der Taliban Woran ist der Westen gescheitert? Die Taliban haben in unglaublicher Geschwindigkeit die Macht in Afghanistan erobert. Botschaftsbedienstete und afghanische Ortskräfte versuchen verzweifelt, das Land zu verlassen. Wie konnte der Westen die Situation derart falsch einschätzen? Sind diplomatische Verhandlungen mit den Taliban der richtige Weg oder eine Verzweiflungstat? Was bedeutet dieses Desaster für die Menschen in Afghanistan, in Europa und der Welt? Annalena Baerbock, B90/Die Grünen Parteivorsitzende, Kanzlerkandidatin Johann Wadephul, CDU Stellv. Fraktionsvorsitzender André Wüstner, Oberstleutnant Vors. Deutscher BundeswehrVerband Souad Mekhennet Journalistin, "Washington Post" Katrin Eigendorf ZDF-Korrespondentin Patoni Izaaqzai-Teichmann Vors. Afghan German Association

