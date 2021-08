ZDF

"Bares für Rares" im ZDF – mit Jana Ina und Giovanni Zarrella

Auf Schloss Johannisberg im Rheingau begrüßt Horst Lichter Menschen, die kuriose Kleinigkeiten und sagenhafte Schätze veräußern möchten, zur "Bares für Rares"-Abendausgabe am Mittwoch, 25. August 2021, um 20.15 Uhr im ZDF. Verstärkung erhält er von sechs Händlerinnen und Händlern sowie von fünf Expertinnen und Experten. Als prominente Besitzer schöner Dinge bieten dieses Mal Jana Ina und Giovanni Zarrella ein Objekt an, das sie einst gemeinsam erworben, jedoch kaum genutzt haben. Nun möchte es vor allem Jana Ina gern veräußern. Wird Giovanni sich von dem guten Stück trennen können? Was werden die Expertin und die Experten zu dem Objekt sagen? Sie begutachten große Schätze und kleine Kuriositäten. Wie viel sind Oldtimer, Diamantring und Reliquie wirklich wert? Wer bekommt die Händlerkarte und hat die beste Taktik bei den Händlerinnen und Händlern? Für den gibt es Bares für Rares? Mit dabei sind dieses Mal die Händler Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling und Daniel Meyer sowie die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel und die Experten Albert Maier, Sven Deutschmanek, Detlev Kümmel und Colmar Schulte-Goltz. Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 – 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/baresfuerrares Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/bares-fuer-rares-1/ Infos und Porträts der Experten und Händler: https://zdf.de/show/bares-fuer-rares Weitere Hintergrundinformationen zur Sendung: https://zdf.de/show/bares-fuer-rares/hintergruende-100.html

