ZDF

ZDF-Programmhinweis

18.07.2021 Fernsehgarten ; 25.07.2021 Das System Nike

Mainz (ots)

Sonntag, 18. Juli 2021, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Sommer, Sonne, Fernsehgarten! Andrea Kiewel feiert die schönste Zeit des Jahres mit einer großen Sommerparty. Gäste: Riccardo Simonetti, Glasperlenspiel, The Baseballs, Gil Ofarim, Juan Daniél, Thundermother, Kevin Jenewein, Hot Banditoz, PAOLA Andrea, Leony. Sonntag, 25. Juli 2021, 17.10 Uhr Das System Nike – Siegen um jeden Preis Film von Paul Kemp Das "Nike Oregon Projekt" war bis 2019 eine Kaderschmiede der Läufer-Elite. Doch dann wird Chefcoach Salazar wegen Doping-Vorwürfen gesperrt. Was verbirgt sich hinter dem System Nike? Es entbrannte eine Debatte unter Fans und Kritikern, wie sauber Salazars Methoden tatsächlich waren. Was sein Fall über die Moral des Spitzensports erzählt und ob seine Besessenheit, um jeden Preis gewinnen zu wollen, ihn zum Helden oder zum Schurken macht. Als Alberto Salazar, Cheftrainer des "Nike-Oregon-Projekts", mitten in der Leichtathletik-WM in Doha 2019 gesperrt wurde, war die Aufregung in der Sportwelt riesig. Der Vorwurf lautete Doping - obwohl keine seiner Läufer und Läuferinnen, darunter Konstanze Klosterhalfen und der vierfache britische Goldmedaillen-Gewinner Mo Farah, je positiv getestet wurden. Filmemacher Paul Kemp enthüllt die spannende Geschichte des wohl berühmtesten Leichtathletik-Trainers der Welt und beschreibt, wie das dahinterstehende System funktioniert. Kemp befragt Experten und Fachleute. Er lässt prominente Aussteigerinnen wie Kara Goucher ebenso zu Wort kommen wie noch aktive Athleten und Athletinnen. Sie berichten von Salazars ungewöhnlichen Trainings-Ansätzen und großen Erfolgen ebenso wie von Misshandlungen. Filmemacher Paul Kemp ordnet ein, welche Rolle Salazar im System Nike und in der gesamten Sportwelt spielt. Sonntag, 8. August 2021, 09.03 Uhr sonntags Sommerfrische ganz anders – unterwegs in Südostbayern Der Begriff "Sommerfrische" ist etwas altmodisch und passt irgendwie nicht ins 21. Jahrhundert mit seinen Flugreisen ans Mittelmeer oder bis ans Ende Welt. Das Wort "Sommerfrische" taucht sogar im Wörterbuch der Brüder Grimm auf als "Landlust der Städter im Sommer". Michael Sahr ist diesmal unterwegs zwischen Inn und Salzach, abseits der bekannten Urlaubsrouten zwischen Chiemsee, Königsee und Neuschwanstein. In der Sendung lernt der Moderator in und im Umland von Burghausen interessante Menschen kennen, die in dieser kleinen Stadt leben, aber überhaupt nicht provinziell sind. Letztlich geht es in diesem „sonntags XTRA“ darum, wie man auch in diesen unruhigen Zeiten die schönsten Tage des Jahres nutzen kann, um sich im Urlaub selbst zu finden.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell