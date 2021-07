ZDF

15,52 Millionen sehen EM-Halbfinale England gegen Dänemark im ZDF

Finale am Sonntag live im Zweiten

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Durchschnittlich 15,52 Millionen Fußballfreunde sahen am Mittwochabend das EM-Halbfinalspiel zwischen England und Dänemark im ZDF. In der Spitze waren sogar 17,59 Millionen dabei. Der Marktanteil betrug 56 Prozent. Das ist die bisher höchste Sehbeteiligung für Spiele ohne deutsche Beteiligung bei der UEFA EURO 2020.

Diese könnte beim Finale am Sonntag, 11. Juli 2021, noch übertroffen werden, in dem sich erstmals Italien und England gegenüberstehen. Das ZDF überträgt das Endspiel ab 21.00 Uhr live aus dem Wembley-Stadion in London. Reporter ist Oliver Schmidt, an seiner Seite dabei: Co-Kommentator Sandro Wagner.

Jochen Breyer begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zusammen mit ZDF-Experte Christoph Kramer um 20.15 Uhr zu "sportstudio live – UEFA EURO 2020". Highlights des Spiels, Analysen und Interviews folgen um 23.00 Uhr, wenn sich Breyer und Kramer noch einmal aus der "sportstudio-Arena" in Mainz melden.

Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 – 70-15715 und Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802 Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/die-uefa-euro-2020-im-zdf/

"sportstudio": https://sportstudio.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell