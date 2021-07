ZDF

Dreiteilige ZDF-"Terra X"-Doku mit Mirko Drotschmann über die Frühe Bronzezeit, die Industrielle Revolution und die Goldenen Zwanziger

Deutschlands Geschichte ist wechselvoll. Der "Terra X"-Dreiteiler "Deutschland in …" beleuchtet am Sonntag, 11., 18. und 25. Juli 2021, jeweils 19.30 Uhr, drei Epochen: die Frühe Bronzezeit, die Industrielle Revolution und die Goldenen Zwanziger Jahre. Moderator Mirko Drotschmann gibt Einblicke in diese Zeitspannen voller Umbrüche und stellt ihre Protagonistinnen und Protagonisten vor – vom "Herrn der Himmelsscheibe" über die Industriebarone des 19. Jahrhunderts bis hin zu den emanzipierten Frauen der Goldenen Zwanziger. Der Historiker präsentiert Überraschendes, räumt mit Vorurteilen auf und erzählt vom Leben der einfachen Menschen. Begegnungen mit Forschenden und archäologische Funde liefern Erkenntnisse und lassen die Vergangenheit lebendig werden.

In der ersten Folge "Deutschland in … der Frühen Bronzezeit" beleuchtet Mirko Drotschmann am Sonntag, 11. Juli 2021, 19.30 Uhr, eine Epoche, die erst seit rund zwanzig Jahren im Fokus der Archäologie in Deutschland steht: die Frühe Bronzezeit. Auslöser für diesen Forschungsboom war der Fund der Himmelsscheibe von Nebra 1999 auf dem Mittelberg in Sachsen-Anhalt. Mirko Drotschmann trifft Forschende, die die untergegangene Welt der Himmelsscheibe wieder ans Licht bringen. Anhand von archäologischen Funden rekonstruieren sie das Alltagsleben der Menschen der Bronzezeit.

Die Industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts war eine der größten Umwälzungen der Geschichte. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurden die Deutschen buchstäblich in die Moderne katapultiert. Mirko Drotschmann fragt in der zweiten Folge "Deutschland in … der Industriellen Revolution" am Sonntag, 18. Juli 2021, 19.30 Uhr: Was bedeutet es für die Menschen, wenn ein Land in so atemberaubendem Tempo umgekrempelt wird und sich die Arbeitswelt durch neue Technologien radikal verändert. Gibt es Parallelen zur heutigen Zeit?

Vor rund einhundert Jahren erlebten die Deutschen ein wildes Jahrzehnt. Die Goldenen Zwanziger stehen für Tabufreiheit, Experimentierfreude in Kunst und Film, für sprühenden Erfindergeist und für die Emanzipation der Frau. Alles golden also? Nicht für alle. In der dritten Folge "Deutschland in … den Goldenen Zwanzigern" am Sonntag, 25. Juli 2021, 19.30 Uhr, zeigt Mirko Drotschmann das schillernde Jahrzehnt zwischen Kaiserzeit und Diktatur in allen Facetten.

Alle Filme der Reihe sind bereits ab Mittwoch, 7. Juli 2021, in der ZDFmediathek unter terra-X.zdf.de zu finden. Die erste Folge "Deutschland in... der frühen Bronzezeit" wird am Sonntag, 11. Juli 2021, um 10.00 Uhr auch auf dem YouTube-Kanal "Terra X" https://ly.zdf.de/tl1/ veröffentlicht. Folge zwei und drei werden jeweils mit einem Webvideo begleitet.

