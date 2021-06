ZDF

ATP-Tennisturnier Halle und Mehrkampf-Meeting Ratingen live im ZDF

Nicht nur die Fußball-Europameisterschaft prägt die sportliche Agenda am kommenden Wochenende im ZDF: Mit Deutschlands wichtigstem Tennisturnier in Halle/Westfalen und dem Mehrkampf-Meeting in Ratingen stehen weitere Sport-Höhepunkte auf dem Programm. "sportstudio live" überträgt am Samstag, 19. Juni 2021, ab 12.05 Uhr das erste Halbfinale in Halle live. Der Russe Andrej Rubljow, der Philipp Kohlschreiber aus dem Turnier geworfen hat, trifft auf den Georgier Nikolos Basilashvili. Am Sonntag, 20. Juni 2021, können sich die Tennisfreunde von 14.10 Uhr an auf die Live-Übertragung des Finales aus dem Centre Court der Tennisarena in Halle freuen. Moderator der Sendungen ist Florian Zschiedrich, die Spiele kommentiert Aris Donzelli. Die ZDF-Übertragungen vom ATP-Turnier in Halle/Westfalen haben eine lange Tradition: Bereits seit 1993 stehen Halbfinal- und Finalspiele dieses Vorbereitungsturniers für Wimbledon auf dem Programm des Zweiten. Im Anschluss an das Tennis-Finale schaltet "sportstudio live" gegen 16.00 Uhr nach Ratingen bei Düsseldorf zum renommierten Leichtathletik-Mehrkampf-Meeting. Für viele Athleten geht es noch um die mögliche Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Am Start ist auch der deutsche Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul. Live-Reporter im Stadion sind Peter Leissl und Marc Windgassen. Für Moderation und Interviews steht Norbert König bereit. Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 – 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport ZDFsport in der ZDFmediathek: https://sportstudio.de https://twitter.com/ZDFpresse

