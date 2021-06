ZDF

ZDF koproduziert internationale Thriller-Serie "The Tourist" mit Jamie Dornan

Noch bis Juli 2021 finden in Australien die Dreharbeiten für die ZDF-Koproduktion mit dem Arbeitstitel "The Tourist" statt. Jamie Dornan ("Fifty Shades of Grey", "The Fall") spielt darin einen Mann, der verzweifelt nach seiner Identität sucht. Regie führen Chris Sweeney ("Back to Life", "Liar") und Jeff Walker nach einem Drehbuch von Harry and Jack Williams.

Im Herzen des australischen Outbacks wird ein Brite (Jamie Dornan) von einem Tankwagen verfolgt, der ihn schließlich von der Straße abdrängt. Das Unfallopfer kommt im Krankenhaus von Alice Springs zu sich: nur leicht verletzt, aber ohne jegliche Erinnerung. Polizistin Helen (Danielle Macdonald) versucht dem Unbekannten bei der Suche nach seiner Identität zu helfen. Doch keiner der beiden ahnt, dass gnadenlose Gestalten aus der Vergangenheit hinter dem Mann ohne Erinnerung her sind. Ein Katz- und Mausspiel durch das Outback beginnt.

"The Tourist" ist eine Koproduktion mit BBC One, HBO Max und dem australischen Streamingdienst Stan. Die ZDF-Redaktion hat Annika Schmidt. Ein Sendetermin im ZDF steht noch nicht fest.

