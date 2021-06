ZDF

Auftakt zum letzten EM-Gruppenspieltag: Italien – Wales live im ZDF

Das ZDF überträgt am Sonntag, 20. Juni 2021, zum Auftakt des dritten und letzten Gruppenspieltages die Begegnung zwischen Italien und Wales (Gruppe A). Das parallel angesetzte Spiel der Schweiz gegen die Türkei wird in einer ausführlichen Zusammenfassung im Anschluss an das Live-Spiel übertragen.

Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammen mit ZDF-Experte Per Mertesacker, um 17.05 Uhr zu "sportstudio live – UEFA EURO 2020". Für die Analysen steht Peter Hyballa bereit. Gast im Studio ist Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Das Spiel kommentiert Claudia Neumann zusammen mit Ariane Hingst.

