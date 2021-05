"Terra Xplore": Neuer ZDF-YouTube-Kanal mit Jasmina Neudecker im "Terra X"-Kosmos

ZDF

Empowerment in Lebens- und Alltagsfragen - das bietet "Terra Xplore", der jüngste YouTube-Kanal der "Terra X"-Familie, der am 25. Mai 2021 startet. Die Diplom-Biologin und Wissenschaftsjournalistin Jasmina Neudecker entdeckt für "Terra Xplore" die Lebenswelt der Userinnen und User auf ihre besondere Art und Weise. Sie beantwortet Fragen mit Neugier und wissenschaftlicher Tiefe und findet Antworten, die überraschen und inspirieren. Das Besondere des Formats besteht darin, Wissenschaft als Gefühl und Erlebnis zu vermitteln. Jede Woche wird ein neues Video veröffentlicht, montags in der ZDFmediathek unter https://xplore.zdf.de und dienstags, 16.00 Uhr, auf YouTube unter https://kurz.zdf.de/xplore.

In der ersten Folge, "Meditation", geht Jasmina Neudecker der Frage nach, ob Meditation empathielos macht. Sie trifft Hannah vom YouTube-Kanal "Klein aber Hannah", die seit vielen Jahren selbst meditiert, und macht mit ihr ein Experiment auf Basis einer wissenschaftlichen Studie des Sozialpsychologen Dr. Simon Schindler: Werden sie nach einer Achtsamkeitsübung weniger Schuldgefühle empfinden? Über unerwünschte Nebenwirkungen von Meditation spricht Jasmina mit Dr. Wilfried Reuter, dem spirituellen Leiter des Lotos-Vihara Meditationszentrums, und hat bei der Metta-Meditation - einer Empathiemeditation - ihren Aha-Moment. Die Zuschauerinnen und Zuschauer lernen mit Jasmina neue Aspekte von Meditation kennen und erleben ihre Erkenntnisreise mit. In weiteren Folgen geht es um Dating-Apps und um Gedankenlesen.

Seit fast 40 Jahren steht die Marke "Terra X" für bildstarke Dokumentationen in den Bereichen Geschichte, Archäologie sowie Natur und Wissenschaft. Inzwischen wurde die TV-Marke durch eine Reihe von Social-Media-Formaten erweitert. Mit dem neuen YouTube-Kanal "Terra Xplore" kommt ein weiblich geprägter Baustein zum "Terra X"-Kosmos dazu.

