Landkrimis im ZDF: Fortsetzung der Reihe mit zwei Filmen

Mainz (ots)

Das ZDF setzt seine Landkrimis mit zwei weiteren Filmen fort: Am Mittwoch, 26. Mai 2021, 20.15 Uhr, klärt Patricia Aulitzky als Ermittlerin Lisa Kuen in "Das Mädchen aus dem Bergsee" ein Verbrechen in Tirol auf. Im Fernsehfilm der Woche "Waidmannsdank" am Montag, 31. Mai 2021, 20.15 Uhr, erschüttern ein Mordfall, illegale Machenschaften und Familienkonflikte eine kleine Dorfgemeinschaft im Bundesland Kärnten. Beide Filme stehen jeweils ab dem Tag vor TV-Ausstrahlung drei Monate lang in der ZDFmediathek zur Verfügung. Die Leiche einer jungen Frau wird in Tirol aus einem Bergsee geborgen. Kommissarin Lisa Kuen (Patricia Aulitzky) nimmt mit ihrem Kollegen Alex Yüsüf-Demir (Dominik Raneburger) die Ermittlungen auf. Sie hat aber nicht damit gerechnet, dass sich der Fall um "Das Mädchen aus dem Bergsee" (Regie: Mirjam Unger; Buch: Eva Testor) zu einem sehr persönlichen für sie entwickelt. Dorfpolizistin Martina Schober (Jutta Fastian) und Oberinspektorin Acham (Pia Hierzegger) aus Klagenfurt glauben in "Waidmannsdank" (Regie: Daniel Prochaska; Buch: Pia Hierzegger) zunächst an einen tragischen Unfall, als sie den Sturz eines Dorfbewohners von einem Hochsitz untersuchen. Doch schnell ist klar, dass eine Sprosse der Leiter präpariert wurde und sie von einem Verbrechen ausgehen müssen. Bald schon verdächtigt jeder jeden, und die Ereignisse im Dorf überschlagen sich. Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/landkrimi und über https://presseportal.zdf.de/pm/landkrimis-im-zdf/ https://twitter.com/ZDFpresse

