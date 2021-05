ZDF

Sonntag, 23. Mai 2021

Sonntag, 23. Mai 2021, 9.30 Uhr Katholischer Pfingstgottesdienst Im Geist verbunden Aus dem Stift Altenburg in Niederösterreich Brücken schlagen über Raum und Zeit, in der Kraft des Geistes Gottes. Dieser Gedanke bestimmt den Gottesdienst, in dem zu Pfingsten an das Sprachenwunder erinnert wird. Die Bibel berichtet, dass die Apostel sich plötzlich in unterschiedlichen Sprachen mit allen Menschen verständigen konnten. Im Licht des Pfingstereignisses sehen sich Christinnen und Christen auch heute in Gemeinschaft mit allen Menschen. "Der Geist Gottes verbindet, schafft Nähe und stiftet Gemeinschaft unter den Menschen", so Abt Thomas Renner, der den Gottesdienst leitet. "Auch wenn in diesen Tagen und Wochen der Pandemie Restriktionen, Einschränkungen und Verbote das gemeinschaftliche Leben bestimmen und soziale Kontakte auf ein Minimum beschränkt sein müssen, so erfahren wir doch erneut zu Pfingsten: Wir sind im Geist verbunden", ist Abt Thomas überzeugt. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von vier Solisten der Altenburger Sängerknaben, begleitet von den Altenburger Instrumentalsolisten und dem Altenburger Stiftsorganisten. Die musikalische Leitung hat Martin Wadsack. Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Für Anrufer aus Deutschland, Schweiz und Österreich ist der Anruf kostenfrei. Die Nummer lautet: 0800 100 2260. Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.fernsehgottesdienst.de zu finden.

