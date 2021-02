ZDF

"plan b" im ZDF über das Potenzial nachwachsender Rohstoffe

Mainz (ots)

Menschen beuten den Planeten aus, konsumieren mehr, als die Erde hergibt, zerstören den Lebensraum. Dabei ginge es auch anders: mit der Kraft der Natur. Vielerorts entwickeln Menschen nachwachsende und kreislauffähige Alternativen für umweltschädliche Rohstoffe. Birkenrinde zum Beispiel kann Plastik aus Erdöl ersetzen und eignet sich auch als Lederalternative. Über das Potenzial natürlicher und nachwachsender Rohstoffe und über erfinderische Menschen berichtet "plan b" am Samstag, 20. Februar 2021, 17.35 Uhr im ZDF. Die Doku "Mit der Kraft der Natur - Die Rohstoff-Revolution" von Stella Könemann und Felix Franz steht ab Freitag, 19. Februar 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

In Russland wurde Birkenrinde seit Jahrhunderten als langlebiges, flexibles und vor allem antibakterielles Material zur Herstellung verschiedener Produkte eingesetzt. Die Designerin Anastasiya Koshcheeva, die aus Sibirien stammt, hat die Vielseitigkeit des fast vergessenen Rohstoffs wiederentdeckt: Sie fertigt in ihrem Berliner Studio Hocker, Lampen, Aufbewahrungsboxen und Uhrenarmbänder aus Birkenrinde. Mit ihren Kreationen will Koshcheeva der umweltfreundlichen Plastik-Alternative zur Renaissance verhelfen.

In Hannover engagiert sich eine Gruppe Studierender mit frischen Ideen gegen den Wegwerfwahn. Der 23-jährige Merit Ulmer studiert Biotechnologie und hat gemeinsam mit elf weiteren Studierenden verschiedener Fachrichtungen ein neues Verfahren zur Papier- und Zellstoffherstellung entwickelt. Der Rohstoff stammt aus Ananas-Resten, die bei der Ernte in Costa Rica anfallen und normalerweise aufwendig entsorgt werden müssen. Das Ziel: Es sollen weniger Bäume für die Papierherstellung gefällt werden, zugleich sollen die Farmer vor Ort profitieren.

Weitere Ideen und Entdeckungen, die die Kraft der Natur für mehr Nachhaltigkeit nutzen und die in der "plan b"-Doku vorgestellt werden: In Rostock stieß die Reinigungskraft Ilona Parsch auf der Suche nach einem milden Putzmittel auf die Fähigkeiten der Roten Bete und legte so den Grundstein für eine eigene Reinigungsmittelfirma. Die Karlsruherin Monika Meier stolperte im Urlaub über Bällchen aus Seegras und entwickelte aus dem nachwachsenden Rohstoff ein Dämmmaterial mit natürlichem Brand- und Schimmelschutz - heute hat sie ein gut gehendes Unternehmen und will die Produktion erweitern.

