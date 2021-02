ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 28. Februar 2021

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Sonntag, 28. Februar 2021, 9.03 Uhr

sonntags

Hoffnung in der Krise

Moderation: Andrea Ballschuh

Hoffnung ist etwas Kraftvolles. Sie kann bei der Bewältigung von Krankheiten und Krisen helfen. Der Psychologe Tobias Kube spricht sowohl darüber als auch über Hoffnung bei Veränderungen.

Die Corona-Pandemie hat Lebensentwürfe verändert. Studierende berichten über ihren neuen Blick auf Studium und Berufswunsch. Ramona sattelte von Stewardess um auf Lkw-Fahrerin. Pfarrer Carsten Leinhäuser erklärt, was es mit der "KüchenKirche" auf sich hat.

"Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben", heißt es im Römerbrief in der Bibel. Deshalb, so Pfarrer Leinhäuser, werde klar, "dass unser Leben in allen Lebenslagen gestärkt wird durch unseren Glauben". Gott lasse uns Menschen nie allein. "In diesem Sinne mache ich meine Küchengottesdienste, weil wir selbst in Corona-Zeiten uns nahe sein können und in Hoffnung auf eine bessere Zukunft leben", erklärt der Geistliche aus Winnweiler.

Eine Langversion der Reportage zur "KüchenKirche" und Pfarrer Carsten Leinhäuser ist bereits ab Freitag, 26. Februar 2021, um 12.00 Uhr in der ZDFmediathek unter www.sonntags.zdf.de abrufbar.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell