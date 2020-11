ZDF

Donnerstag, 19. November 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Dilek Gürsoy,Herzchirurgin und Autorin Änderungen bei der Solarförderung - Informationen von Volker Angres Kochen mit Mario Kotaska - Kartoffelsüppchen mit Räucheraal Lebensmittel fermentieren - Tipps von Jeanette Marquis Donnerstag, 19. November 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Streit ums Jagdgesetz - Wild ohne Wald? Expedition: Neustadt am Rennsteig - Unterwegs mit dem Zufall Warenkunde Brokkoli - Der Gemüse-Star Donnerstag, 19. November 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Blond nachgefragt - Lifehacks: Chips ohne Schüssel Donnerstag, 19. November 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Charlène und ihre Frisuren - Die Looks der Fürstin Marion Kracht bei Theaterproben - Optimistisch in den Advent Donnerstag, 19. November 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Abgang ohne Anstand - Wie gefährlich wird Trump noch? Gäste: Peter Altmaier, CDU, Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD, Vorsitzender Atlantik-Brücke e.V. Daniela Schwarzer, Direktorin Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, (DGAP) Souad Mekhennet, Korrespondentin "Washington Post" Thomas Gottschalk, TV-Moderator Claus Kleber, Moderator ZDF-"heute journal" Immer mehr Bundesstaaten bestätigen die Wahlergebnisse, immer mehr Gerichte schmettern die Klagen des US-Präsidenten ab. Aber Donald Trump blockiert auf den letzten Metern weiter, wo er kann. Warum halten ihm so viele Amerikaner die Treue? Was ist Trump noch zuzutrauen? Wie schmutzig wird die Amtsübergabe? Wie kann es dem neuen Führungsduo Biden und Harris gelingen, die tiefe Spaltung im Land zu überwinden? Und was heißt ein Präsident Biden für Europa?

