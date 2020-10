Campino im "aktuellen sportstudio" des ZDF

ZDF

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali begrüßt am Samstag, 31. Oktober 2020, live ab 22.20 Uhr, mit Campino einen außergewöhnlichen Gast im "aktuellen sportstudio" auf dem Mainzer Lerchenberg. Er ist nicht nur seit Jahren Frontmann der Band "Die Toten Hosen", sondern daneben begeisterter Fan des FC Liverpool und der Fortuna seiner Heimatstadt Düsseldorf. Im Gespräch mit Dunja Hayali berichtet Campino über seine Fußball-Leidenschaft und seine besondere Beziehung zu England.

Zweiter Gast ist Handball-Bundestrainer Alfred Gislason, der am 5. November 2020 gegen Bosnien und am 8.November gegen Estland (beide Spiele live im ZDF) in die EM-Qualifikation 2022 startet. Seit seiner Amtsübernahme im Frühjahr hat Gislason wegen der Corona-Pandemie noch kein Spiel der DHB-Auswahl betreuen können.

Darüber hinaus steht das Topspiel des Bundesliga-Spieltages zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig im Blickpunkt der Sendung. In einer ausführlichen Zusammenfassung gibt es wie gewohnt die ersten Free-TV-Bilder des Topspiels im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Kommentatorin im Borussia-Park ist Claudia Neumann, für Interviews steht Sven Voss bereit. Dazu alle Spiele, alle Tore des Bundesliga-Samstags. Die weiteren Themen: Premier League: FC Liverpool - West Ham United; 2. Bundesliga.

