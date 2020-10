ZDF

ZDF überträgt Auftakt zum Ski-Weltcup live aus Sölden

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Früher Winteranfang im ZDF: Mit dem FIS Skiweltcup Opening am 17. und 18. Oktober 2020 in Sölden fällt der Startschuss zu einer ungewissen Wintersport-Saison 2020/2021. Traditionell feiern die alpinen Ski-Rennläufer beim Riesenslalom auf der Gletscherpiste der renommierten Skistation im Tiroler Ötztal ihre alljährliche Premiere.

"ZDF SPORTextra" überträgt den zweiten und entscheidenden Durchgang live: Am Samstag, 17. Oktober 2020, das Damenrennen und am Sonntag, 18. Oktober 2020, das Herrenrennen, jeweils ab 12.45 Uhr. Startzeit des zweiten Laufs ist an beiden Tagen cirka 13.00 Uhr - zuvor gibt es eine Zusammenfassung des ersten Laufs.

Die Rennen kommentieren Julius Hilfenhaus (Damen) und Michael Pfeffer (Herren), für Moderation und Analyse stehen Katja Streso und ZDF-Ski-Experte Marco Büchel bereit.

Das um eine Woche vorverlegte Ski Opening ist ein erster wichtiger Test für die gesamte Weltelite um die Amerikanerin Mikaela Shiffrin und den Norweger Henrik Kristoffersen. Auch für das kleine deutsche Team, das unter anderen mit Stefan Luitz und Lena Dürr am Start ist, stellt das Rennen eine frühzeitige Standortbestimmung dar.

Die eigentliche Hauptdarstellerin des legendären Auftakt-Rennens ist aber die Gletscherpiste auf dem Rettenbachferner, die mit einer maximalen Neigung von 65 Prozent höchste Ansprüche sowohl an die Damen als auch an die Herren stellt.

Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport

Sport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.de

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell