Bitte aktualisierten Pressetext beachten!!! Samstag, 31. Oktober 2020, 5.55 Uhr Bibi Blocksberg Mami in Not Die böse Hexe Malicia hat wieder zu ihrem eigenen Vorteil gehext. Daher beschließen die Hexen auf einem Kongress, ihr die Hexkugel wegzunehmen. Bibis Mutter Barbara soll Malicia beobachten. Und sie soll verhindern, dass Malicia Böses anstellt. Dummerweise hat Barbara aber ihre eigene Hexkugel verloren. Nicht nur, dass Barbara ohne ihre Kugel ihren Auftrag nicht erfüllen kann - die Hexkugel ist ausgerechnet der bösen Malicia in die Hände gefallen. Diese und weitere Folgen von "Bibi Blocksberg" sowie von "Bibi und Tina" werden am Samstag, 31. Oktober , und am Sonntag, 1. November 2020, im Rahmen von "Das Hexenwochenende - Magische Freundschaften" im ZDF und bei KiKA ausgestrahlt. Als besonderes Highlight wird die "Bibi Blocksberg"-Premiere "Halloween mit Hex-hex!" um 7.10 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Sonntag, 1. November 2020, 6.00 Uhr Bibi Blocksberg Die vertauschte Hexenkugel Auf einem Hexenkongress streitet Bibis Mutter mit der alten Hexe Runzia darüber, ob moderne Hexen auch Gold hexen können. Die beiden schließen eine Wette ab. Bibi ist begeistert und hilft ihrer Mutter bei der Suche nach den Zutaten für die Goldhexerei. Als die böse Hexe Malicia von der Wette erfährt, verhext sie ihre Hexkugel und vertauscht sie mit Barbaras. Nun zeigt die vertauschte Kugel nur noch falsche Bilder an. Diese und weitere Folgen von "Bibi Blocksberg" sowie von "Bibi und Tina" werden am Sonntag, 1. November 2020, im Rahmen von "Das Hexenwochenende - Magische Freundschaften" im ZDF und bei KiKA ausgestrahlt.

