SAT.1

Nail it! Mit "Think Big!" und "Die Läusemutter" zeigt SAT.1 ab 7. Februar freitags Fun in Serie

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

9. Januar 2020: Zwei Comedyserien, die es so noch nicht gab: "Think Big!" und "Die Läusemutter" verleihen ab dem 7. Februar dem Fun-Freitag in SAT.1 einen neuen Anstrich. Kaspar Pflüger, Geschäftsführer SAT.1: "'Think Big!' ist unsere neue, junge, freche Comedy-Serie mit einer Protagonistin, die man trotz oder gerade wegen ihrer großen Klappe einfach mögen muss. Mit 'Die Läusemutter' haben wir ein echtes Serien-Juwel aus den Niederlanden adaptiert: nicht weniger dreist als 'Think Big!', herrlich politisch inkorrekt und dabei immer stilsicher. Mit den neuen Serien zeigt sich unser Fun-Freitag von einer neuen Seite." In "Think Big!" (Doppelfolgen, ab 20:15 Uhr) wollen die beiden waschechten Köln-Chorweiler-Plattenbau-Girls Nicole (Hanna Plaß) und Ebru (Yasemin Cetinkaya) ihren großen Traum verwirklichen: eine eigene Nagelstudiokette. Da die Bank den beiden ohne handfesten Businessplan aber keinen Kredit geben will, kauft sich Nicole kurzerhand für 80 Euro ein Abi und beschließt, zwischen Perlenohrringträgerinnen BWL-Vorlesungen zu besuchen ... Think Big eben! Ab 21:15 Uhr begegnet Hannah (Pina Kühr) in "Die Läusemutter" an der neuen Schule ihrer Tochter dem ganz normalen Grundschul-Wahnsinn: Eigenwilliges Schulpersonal, außergewöhnliche Mitschüler und neue Gepflogenheiten warten auf die junge Psychologin. Von der Elternbeiratsvorsitzenden Doris (Petra Nadolny) wird ihr schnell die Hierarchie der Elternjobs an der neuen Schule erklärt. Als "Neue" fängt Hannah hier ganz unten an: Sie wird zur Mutter, die alle Kinder nach den Ferien auf Läuse untersuchen muss.

SAT.1 zeigt "Think Big!" ab 7. Februar, immer freitags, 20:15 Uhr, in Doppelfolgen. Weitere Infos zu "Think Big!" Finden Sie hier: http://presse.sat1.de/Think-Big SAT.1 zeigt "Die Läusemutter" ab 7. Februar, immer freitags, 21:15 Uhr, ebenfalls in Doppelfolgen. Weitere Infos zu "Die Läusemutter" finden Sie hier: http://presse.sat1.de/Die-Laeusemutter

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE

Nathalie Galina

Kommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 89 9507-1186 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com https://www.p7s1-pr.de/index.php/unit-fiction

Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Michaela Tod, Dr. Martin Emele, Henrik Pabst, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell