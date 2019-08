Santander Consumer Bank AG

Santander Rechnungskauf: Direkt mitnehmen, in 30 Tagen zahlen

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach (ots)

Santander bietet Rechnungskauf jetzt auch für den stationären Handel an

- Kooperation von Santander und payever

Der Online Handel boomt - und gleichzeitig ringen Händler um Lösungen, die ihr stationäres Geschäft für Kunden attraktiv, zeitgemäß und konkurrenzfähig macht. Eine Antwort scheint jetzt gefunden: Gemeinsam mit payever bietet Santander den Rechnungskauf - die beliebteste Zahlart im deutschen Onlinehandel - jetzt auch für stationäre Händler an. Und die profitieren davon ebenso wie der Kunde. Eine Win-Win-Situation.

Deutsche lieben den Rechnungskauf

Auf Rechnung zu bezahlen, das bietet Kunden Freiheit und Sicherheit in einem. Freiheit, weil man die Ware zwar sofort erhält, der Preis aber nicht sofort fällig wird. Attraktiv ist das besonders bei kurzfristig notwendigen, größeren Anschaffungen oder bei finanziellen Engpässen, die sich innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen erledigen. Sicherheit, weil der Kunde die Ware erst in Ruhe begutachten und testen kann, ohne sich gleich durch die fällige Zahlung finanziell einzuschränken.

Die Kaufbereitschaft steigt. Der Umsatz auch.

Rechnungskauf im stationären Handel anzubieten - das heißt, dem Kunden seine bevorzugte Zahlungsart zu ermöglichen, ihm die Freiheit und Sicherheit zu bieten, die er heutzutage beim Einkauf erwartet. Mit dem digitalen Rechnungskauf am PoS bieten Santander und payever noch einen weiteren entscheidenden Vorteil gegenüber dem Onlinekauf: Der Kunde kann die Ware direkt mitnehmen und muss sie erst später zahlen. Dadurch steigt die Kaufbereitschaft, die Zufriedenheit und damit auch die Umsätze.

Attraktive Konditionen - für alle

14 Tage Zahlungsziel sind beim Rechnungskauf die Norm. Der Rechnungskauf von Santander ermöglicht sogar standardmäßig 30 Tage ohne zusätzliche Kosten - und damit noch mehr Spielraum für den Kunden. Der Händler erhält sein Geld schon nach einem Werktag. Der Betrag ist meist binnen 24 Stunden auf dem Geschäftskonto. Außerdem übernimmt Santander das Ausfallrisiko und das Mahnwesen - das im Wettbewerb besonders kundenfreundlich, kulant und auf Augenhöhe arbeitet.

Und der Ablauf? Denkbar einfach und praktisch.

Interessiert sich ein Kunde für den Rechnungskauf, kann er direkt im Geschäft einen QR-Code scannen und wird auf seinem Smartphone per sicherer Verbindung zu payever weitergeleitet. Dort gibt er den Kaufpreis sowie Kontaktdaten an, und es erfolgt innerhalb von Sekunden die Risikoprüfung. Der Kunde muss dann nur noch die Bestätigung auf dem Smartphone sowie seinen Personalausweis an der Kasse vorzeigen, der Händler kann ggf. noch den Preis anpassen (z.B. bei Rabatten) - und der Kauf wird abgeschlossen. Bon und Rechnung werden gedruckt. Die Ware kann sofort mitgenommen werden.

Für den Kunden ist der Ablauf besonders angenehm, weil er die Prüfung ohne Verkaufspersonal vornehmen kann.

Für Händler bieten sich ebenfalls Vorteile: Weniger Aufwand und maximaler Komfort, da die Rechnungskaufoption ganz unkompliziert in das bestehende System integriert werden kann. Alles, was notwendig ist, sind ein payever Account, ein PC, Laptop oder Tablet mit Internetzugang.

Santander Consumer Finance (SCF) ist ein führendes Unternehmen für Verbraucherfinanzierung, das in 15 europäischen Ländern vertreten ist. Stand Juni 2019 bieten mehr als 15.000 Fachleute etwa 20 Millionen Kunden und rund 130.000 Händlerpartnern maßgeschneiderte Konsumfinanzprodukte und -dienstleistungen an. SCF stellt eine breite Palette von Finanzierungslösungen für Verbraucher zur Verfügung - vor allem über den stationären Handel, für den das Unternehmen eine einzigartige Expertise entwickelt hat. Aber auch über direkte Vertriebskanäle wie Filialen, Callcenter oder Websites. SCF ist Teil von Banco Santander, einem der größten Finanzkonzerne der Welt.

Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahl zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat- und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oder persönlich in der Filiale - Santander hat ein Service- und Produktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zur Baufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrum abdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de

Pressekontakt:

Eva Eisemann

Communications

02161 690-9041

eva.eisemann@santander.de

Original-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell