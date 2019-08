Santander Consumer Bank AG

Vom Pausenhof in die Welt der Banken: Santander begrüßt neue Azubis

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach (ots)

38 neue Azubis starten im August 2019

- Sommerfest bildet Highlight des Willkommenstags

Santander begrüßte heute insgesamt 38 neue Auszubildende zum Start in ihr Berufsleben in der Mönchengladbacher Unternehmenszentrale. Spannende Tage voller neuer Gesichter und Eindrücke stehen bevor. Um der Aufregung entgegenzuwirken, organisiert ein Projektteam aus Auszubildenden aus dem Vorjahr die Auftaktveranstaltung "Start-up@Santander": Die erfahrenen Azubis geben ihren Nachfolgern alle wichtigen Infos, Tricks und den ein oder anderen Geheimtipp an die Hand, um den Start so erfolgreich wie möglich zu gestalten.

"Ein traditionelles Highlight bildet das Azubi-Sommerfest", berichtet Johanna Fontein. Sie steht als Dualstudierende den neuen Auszubildenden mit Rat und Tat zur Seite. "Bei Gegrilltem und in entspannter Atmosphäre können wir uns in Ruhe austauschen, Fragen klären und den neuen Teammitgliedern so den Start erleichtern." Insgesamt neun Kaufleute für Büromanagement, 16 Bankkaufleute und drei Dual-Studierende machen ab sofort ihre ersten Schritte ins Berufsleben bei Santander. Darüber hinaus starten zehn weitere Auszubildende bei der deutschen Konzerngesellschaft Santander Consumer Operations Services GmbH.

Junge Menschen auf ihrem Weg in die Berufswelt zu begleiten, hat für Santander einen hohen Stellenwert. Bundesweit bildet Santander aktuell über 100 Lehrlinge in verschiedenen Ausbildungsberufen aus und ist damit ein bedeutsamer Arbeitgeber für junge Menschen in Deutschland. Erst im Januar erhielt Santander Deutschland den "Top Employer Award" für die außerordentliche Mitarbeiterorientierung, nun schon zum elften Mal in Folge, und ist damit erneut in den exklusiven Kreis der Top-Arbeitgeber aufgenommen worden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://presse.santander.de

Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahl zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat- und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oder persönlich in der Filiale - Santander hat ein Service- und Produktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zur Baufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrum abdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de

Pressekontakt:

Lucie Schepputat

Communications

02161 690-9413

lucie.schepputat@santander.de

Original-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell