Samstag, 26. September 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Kinder mit Behinderung brauchen mehr Zeit für ihre Entwicklung als andere Kinder. Früh mit der Förderung ihrer Fähigkeiten zu starten, kann entscheidend sein. Doch das kostet viel Geld. Viele Eltern sehen sich außerdem mit einer Flut von Antragsformularen konfrontiert. Nicht selten dauert die Bewilligung von Förderanträgen viele Monate. Wertvolle Zeit, die den Kindern beim Versuch, ihre Fähigkeiten zu stärken, verloren geht. Lange war Frühförderung in erster Linie eine körperliche Förderung. Heute wird sie immer häufiger auch als sozial-emotionale Hilfestellung angewandt. Kinder mit posttraumatischen Belastungsstörungen können von einer frühen Förderung und Betreuung profitieren. Doch sie wird nur drei Jahre lang gewährt. Diese Zeitspanne reicht nur selten für ein umfassendes und individuelles Förderkonzept. Samstag, 26. September 2020, 17.10 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Deutschland vorm Corona-Herbst - Alarm oder alles nicht so schlimm? Ohne Abstand oder Maske - Corona-Bußgeldfälle vor Gericht Der Westerwald stirbt - Drei Jahre Dürre und die Folgen Endlagersuche geht in neue Runde - Wohin mit dem strahlenden Müll? Hammer der Woche - Brückenpfusch in Dingolfing Deutschlandreise Rothenburg o. d. T. - Romantik ohne Massen Samstag, 26. September 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gast: Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender VfB Stuttgart Fußball-Bundesliga, 2. Spieltag Topspiel: FC Schalke 04 - Werder Bremen Bielefeld - 1. FC Köln FC Augsburg - Bor. Dortmund 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart Bayer Leverkusen - RB Leipzig Bor. M'gladbach - Union Berlin Hertha BSC - Eintr. Frankfurt (Fr.) Fußball: Zweite Liga, 2. Spieltag Düsseldorf - Würzburger Kickers Darmstadt 98 - Jahn Regensburg Braunschweig - Holstein Kiel Formel 1: Großer Preis von Russland Bericht aus Sotschi Rad: Weltmeisterschaft, Straße Elite Damen Sonntag, 27. September 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Die Diakonie ist einer der großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland. Mit rund 600.000 hauptamtlichen und 700.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern helfen die evangelischen Christen Menschen in Not. Das Wort "Diakonie" bezeichnet den sozialen Dienst auf Basis der christlichen Nächstenliebe. Warum entscheiden sich Menschen für die Arbeit in einer diakonischen Einrichtung, um Senioren, Suchtkranken, Behinderten, Obdachlosen oder Jugendlichen zu helfen? Das Magazin "sonntags" hat einige der 31.500 stationären und ambulanten Dienste besucht und zeigt, wie vielfältig die Arbeit unter dem Dach der Diakonie in Deutschland aussieht. Vorgestellt wird ferner das Engagement des Deutschen Caritasverbands, der als großer Wohlfahrtsverband die soziale Arbeit im Umfeld der katholischen Kirche organisiert. Sonntag, 27. September 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Live aus dem Sendezentrum Mainz Discofox-Zeit im "ZDF-Fernsehgarten". In der vorletzten Folge der diesjährigen Saison tanzt der gesamte Lerchenberg im Viervierteltakt zu aktuellen Schlagern. Gäste: Jürgen Drews, Ireen Sheer, Fantasy, Sonia Liebing, Feuerherz, Christian Lais, Dorthe Kollo, Olaf Henning und andere. Sonntag, 27. September 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball: Bundesliga Nachspiel zum 2. Spieltag Fußball: Supercup 2020 - Vorbericht FC Bayern München - Borussia Dortmund Formel 1: Großer Preis von Russland Zusammenfassung aus Sotschi

