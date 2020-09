ZDF

Freitag, 25. September 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Jeanette Biedermann, Sängerin & Schauspielerin Freitag, 25. September 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Gronewald Legionellen in Vonovia-Wohnblock - Mieter machen mobil Saisonende auf dem Campingplatz - Abreise auf der Grav-Insel Expedition Deutschland: Salzwedel - Altes Haus neu aufgehübscht Freitag, 25. September 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Auszeit Rotterdam - Reisetipps rund um die Stadt Freitag, 25. September 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Elisabeth beendet Grundausbildung - Belgische Prinzessin wird geehrt Oliver Masucci spielt Fassbinder - Eröffnung des Hamburger Filmfests Freitag, 25. September 2020, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salie und Jo Schück Gast: Luisa Neubauer, Klimaaktivistin, Systemwechsel oder Realpolitik? Live im Studio: BAP, "Volle Kraft voraus" Dokumentarfilm: "Ich bin Greta" - Die Klimaaktivistin kommt ins Kino Globaler Klimastreik trotz Corona - Was plant Fridays for Future? Vernichtung der Indianer - Ein Chief aus Kanada spricht Klartext "XES": ein Comic über Sexsucht - Von der Einsamkeit des Süchtigen Neuer Opernstar Lise Davidsen - Sopranistin aus Norwegen

