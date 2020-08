Sky Deutschland

Die Halbfinalspiele Leipzig gegen Paris und Lyon gegen Bayern beim UEFA Champions League Finalturnier in Lissabon live auf Sky

- "Das deutsche Halbfinale" RB Leipzig gegen Paris St. Germain am Dienstag ab 19.30 Uhr mit Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann im Studio - Olympique Lyon gegen Bayern München am Mittwoch ab 19.30 Uhr mit Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus - Exklusiv für Sky Q Kunden: Beide Halbfinals in bester Ultra HD Qualität - Offizielle Soundoption der UEFA "Stadionatmosphäre" von Sky - Attraktive Sky Angebote: Für Sky Q Kunden die UEFA Champions League live und in HD für 17,50 Euro pro Monat, für Kurzentschlossene der flexibel buchbare Streaming Service Sky Ticket - Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar

Unterföhring, 17. August 2020 - Auf zwei deutsch-französische Duelle im UEFA Champions League Halbfinale dürfen sich die Fußballfans freuen. RB Leipzig trifft am Dienstag auf Paris St. Germain und am Mittwoch kommt es zur Partie Olympique Lyon gegen Bayern München. Erstmalig seit 1990/91 stehen keine Teams aus England, Spanien oder Italien in der Halbfinal-Runde. Sky überträgt beide Halbfinalspiele beim UEFA Champions League Finalturnier in Lissabon live in voller Länge, genauso wie das Finale am kommenden Sonntag. Nur Sky zeigt alle Partien in bester Ultra HD Qualität und mit der offiziellen Soundoption der UEFA, die Sky für die Finalturniere zur Verfügung stellt.

Am morgigen Dienstag begrüßt Moderator Michael Leopold den Sky Experten Dietmar Hamann und Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes zum ersten UEFA Champions Halbfinale zwischen RB Leipzig und Paris St. Germain. Das Team von Julian Nagelsmann hat in beeindruckender Manier den Favoriten Atletico Madrid im Viertelfinale ausgeschaltet und trifft jetzt das Starensemble von Thomas Tuchel, die dank zweier Last-Minute Tore Atalanta Bergamo im Viertelfinale besiegte. Für Leipzig ist es jetzt schon der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Kai Dittmann ist der Kommentator von Leipzig gegen Paris und Britta Hofmann geht auf Stimmenfang in Lissabon.

Am Tag darauf kommt es zur Neuauflage des Champions League Halbfinals von 2009/10 zwischen Olympique Lyon und Bayern München. Während Lyon zur Überraschungsmannschaft der diesjährigen Saison zählt und sensationell das Team von Pep Guardiola besiegte, gelten die Bayern nach dem historischen Sieg gegen Barcelona zum absoluten Titelfavoriten. Die Bayern präsentierten sich beim 8-2 in überragender Verfassung und können weiter vom sechsten Erfolg in der UEFA Champions League und dem "Triple" in dieser Saison träumen. Moderator Sebastian Hellmann begrüßt am Mittwoch um 19.30 Uhr den Sky Experten Lothar Matthäus im Studio. Das Spiel kommentiert Wolff-Christoph Fuss und Patrick Wasserziehr führt die Interviews im Stadion.

Mit Sky Q die Königsklasse auch in Ultra HD erleben

Sky Q Kunden haben die Möglichkeit, jedes Spiel beim Finalturnier in Lissabon auf Sky Sport UHD in Ultra HD zu erleben, so auch die beiden Halbfinals Leipzig gegen Paris und Lyon gegen Bayern.

Außerdem steht den Zuschauern auch in der UEFA Champions League eine zweite frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Dort können Sky Kunden, die die Champions League Spiele über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD präsentiert Sky zudem im Pay-TV den Zusatzfeed "Champions Corner Plus Live", bei dem die Moderatoren Martin Winkler am Dienstag und Yannick Erkenbrecher am Mittwoch gemeinsam mit Gästen begleitend zum Live-Bild das laufende Geschehen kommentieren und analysieren. Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) für 17,50 Euro live in HD empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Das Halbfinale der UEFA Champions League live auf Sky:

Dienstag, 18. August 2020:

19.30 Uhr: RB Leipzig - Paris St. Germain auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

20.45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

Mittwoch, 19. August 2020:

19.30 Uhr: Olympique Lyon - Bayern München auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

20.45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

Finale am 23. August 2020 auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD sowie Champion Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

