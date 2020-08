Sky Deutschland

"Lovecraft Country" ab Montag bei Sky

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

- In der Nacht vom 16. auf den 17. August in der Originalfassung auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf - Ab 13. November wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic - Kreiert und produziert von Jordan Peele ("Get Out") and J.J. Abrams ("Lost") - Nach dem gleichnamigen Roman von Matt Ruff - Trailer zum Download: https://we.tl/t-lTVDgAhZBf

Ein Road-Trip der besonderen Art durch das Amerika der 1950er-Jahre: "Lovecraft Country", nach dem gleichnamigen Roman von Matt Ruff, ist in der Nacht vom 16. auf den 17. August in der englischen Originalfassung auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die Ausstrahlung der zehnteiligen Horrorserie erfolgt wöchentlich mit einer Episode. Ab 13. November ist "Lovecraft Country" immer freitags ab 20.15 Uhr wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic zu sehen.

Über "Lovecraft Country":

Atticus (Jonathan Majors) begibt sich mit Jugendfreundin Letitia (Jurnee Smollett) und seinem Onkel George (Courtney B. Vance), dem Herausgeber des "Safe Negro Travel Guides", auf die Suche nach seinem Vater Montrose Freeman (Michael Kenneth Williams), der spurlos verschwunden ist. Der Roadtrip quer durch das Amerika der 1950er-Jahre entpuppt sich als Überlebenskampf inmitten Rassenterror und dem Kampf gegen Monster, die aus einem H.P.- Lovecraft-Roman stammen könnten. Als die drei am Anwesen der reichen Südstaatenfamilie Braithewhite ankommen, treffen sie auf Montrose und auf eine rassistische Geheimloge.

Eine Geschichte über den Rassismus in den USA der 1950er-Jahre gepaart mit Horror und schwarzem Humor - Jordan Peele, der die Serie "Lovecraft Country" gemeinsam mit "Lost"-Macher J.J. Abrams kreierte und auch produzierte - kennt sich mit dieser Mischung bestens aus, gewann er doch einen Oscar für sein Drehbuch zum Film "Get Out". Die spannungsgeladene und visuell beindruckende Serie "Lovecraft Country" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Matt Ruff, der gemeinsam mit Peele und Misha Green ("Sons of Anarchy") das Drehbuch schrieb. In den Hauptrollen spielen Jonathan Majors ("White Boy Rick", "Da 5 Bloods"), Jurnee Smollett ("Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn", "True Blood"), Wunmi Mosaku ("Temple"), Michael Kenneth Williams ("Boardwalk Empire") und Courtney B. Vance ("American Crime Story").

Facts:

Originaltitel: "Lovecraft Country", Horrorserie, USA 2020, 10 Episoden à ca. 60 Min. Regie: Yann Demange, Cheryl Dunye, Victoria Mahoney, David Petrarca. Drehbuch: Jordan Peele, Misha Green, Matt Ruff. Ausführende Produzenten: Jordan Peele, J.J. Abrams, Bill Carraro, Misha Green. Darsteller: Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams, Wunmi Mosaku, Abbey Lee, Michael Rose, Jada Harris.

Ausstrahlungstermine:

In der Nacht vom 16. auf den 17. August 2020 in der Originalfassung auf Sky Ticket, über Sky Q auf Abruf.

Ab 13. November wahlweise auf Deutsch oder im Original immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic.

