ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Sonntag, 30. August 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Tierisch gut wird es heute im "ZDF-Fernsehgarten". Kiwi hat sich jede Menge Vier- und Zweibeiner eingeladen. Als Co-Moderator wird ihr Elton zu Seite stehen. Gäste: Wingenfelder, Glasperlenspiel, FRONTM3N, TOCHTER, Pixie Paris, Julia Neigel, More Than Words, Marcella Rockefeller & FASO, Maite Kelly, Münchener Freiheit und Marie Reim. Sonntag, 6. September 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Fesselnde Spannung und aufregenden Nervenkitzel verspricht der heutige "Fernsehgarten". Kiwi präsentiert eine spektakuläre Illusionsdarbietung und das faszinierende Abenteuer "Escape Room". Gäste: Annett Louisan, Sarah Zucker, Jay Ventura, Thomas Godoj, Heinz Rudolf Kunze, Oonagh, Isabel Varell, Stereoact und andere. Sonntag, 13. September 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Heute schwelgt der "Fernsehgarten" in Schlager-Erinnerungen. Beim großen Kultschlager-Happening begrüßt Kiwi viele Stars, die ihre unvergesslichen Erfolgssongs präsentieren. Gäste: Gitte Haenning, Lena Valaitis, Spider Murphy Gang, Andy Borg, Graham Bonney, Cora, Gerd Christian, Stefan Zauner, Dunja Rajter und andere. Sonntag, 20. September 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Auch wenn das Münchner Oktoberfest in diesem Jahr abgesagt werden musste - der "ZDF-Fernsehgarten" feiert wie gewohnt seine ganz eigene zünftige Wiesn mit viel Musik, Spaß und guter Laune. Gäste: voXXclub, Die Draufgänger, Die jungen Zillertaler, Münchner Zwietracht, Mountain Crew, Dorfrocker und andere. Sonntag, 27. September 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Discofox-Zeit im "ZDF-Fernsehgarten". In der vorletzten Folge der diesjährigen Saison tanzt der gesamte Lerchenberg im Viervierteltakt zu den aktuellsten Schlagern. Gäste: Vanessa Mai, Jürgen Drews, Ireen Sheer, Fantasy, Sonia Liebing, Feuerherz, Christian Lais, Dorthe Kollo, Olaf Henning und andere.

