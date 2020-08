ZDF

ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots)

Woche 35/20 Donnerstag, 27.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.20 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr? Deutschland 2018 9.05 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017 9.50 Lost Places - Geheime Welten American Dream Deutschland 2020 10.35 Lost Places - Geheime Welten Sowjetische Schatten Deutschland 2020 11.20 Lost Places - Geheime Welten Verlorenes Empire Deutschland 2020 12.10 Lost Places - Geheime Welten Blutiges Erbe Deutschland 2020 12.55 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 13.25 ZDF-History Deutschland, deine Schlager Deutschland 2009 14.10 ZDF-History Wir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres Urlaubs Deutschland 2018 14.55 Das war dann mal weg Henkelmann, Hawaii-Toast & Co. Deutschland 2017 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Die Planeten Eiswelten Großbritannien 2019 22.25 Die Planeten Saturn Großbritannien 2019 23.10 Die Planeten Jupiter Großbritannien 2019 23.55 Die Planeten Mars Großbritannien 2019 0.40 heute journal 1.05 Die Planeten Venus Großbritannien 2019 1.50 Mysterien des Weltalls Ist Schwerkraft eine Täuschung? Mit Morgan Freeman USA 2014 2.35 Mysterien des Weltalls Das Nichts Mit Morgan Freeman USA 2010 3.15 Mysterien des Weltalls Leben ohne Sonne USA 2013 4.00 Mysterien des Weltalls Wie sehen Aliens aus? Mit Morgan Freeman USA 2010 (weiter im Ablauf)

