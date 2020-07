TELE 5

Mit 5G schneller wieder zurück im Programm als je zuvor: Telekom initiiert den "TELE 5G-TAG" und weitere Sponsoring-Highlights auf TELE 5

München (ots)

- TELE 5G-Tag: Telekom beschleunigt Werbeblöcke mit 5G und schenkt den Zuschauern 5 Minuten beste Unterhaltung - Szenenaffine-5G-Cut-ins in "Star Trek Voyager" und "Star Trek Next Generation" in der Serien-Access-Prime von TELE 5 - Originäre 5G-Spielfilm- und Trailer-Sponsorings mit Buffering-Element und Filmszenen-Freezing

Nur ein Spot: Am "TELE 5G-Tag" können Zuschauer erleben, ultraschnell wieder zurück im TV-Programm von TELE 5 zu sein, denn Telekom schenkt 5 Minuten wertvolle Lebenszeit und reduziert dazu am 28. Juli auf TELE 5 alle Werbeblöcke der Prime Time auf einen einzigen Werbespot. Der 50-Sekunden lange Telekom-5G-Spot ersetzt das komplette Inventory der Prime-Time-Werbeinseln an diesem Tag. Ein echter Mehrwert für TELE 5-Zuschauer - sie können in Highspeed schneller wieder erleben was verbindet. Der "TELE 5G-Tag" wird auch digital über 5flix, die Mediathek und digitale Welt von TELE 5, verlängert.

Dr. Christian Hahn - Vice President Marketing, Kommunikation und Media, Deutsche Telekom: "Das G in 5G steht für Geschwindigkeit neu erleben, im größten 5G-Netz Deutschlands. Diese neue Generation der Netzqualität soll den Alltag vieler Menschen zuverlässiger und leistungsfähiger gestalten. Für diese Botschaft eignet sich TELE 5 als TV-Sender und Mediapartner hervorragend, um blitzschnell und gleichzeitig viele Menschen zu erreichen."

Bereits vor dem "TELE 5G-Tag" lassen sich auf TELE 5 eindrucksvolle 5G-Werbemomente erleben. So wird auch im Star Trek-Universum der 5G-Turbo aktiviert. Die beiden Überflieger-Serien in der Access Prime "Star Trek Voyager" und "Star Trek Next Generation" werden ab dem 8. Juli einen Monat lang mit szenenaffinen Cut-Ins ausgestattet. Holodeck und Warpgeschwindigkeit machen noch schneller und in Echtzeit Platz für die nächste Generation Netzqualität der Telekom.

Die beste Unterhaltung in bestmöglicher Qualität - ohne Buffering? Im Rahmen ihrer 5G-Kampagne bringt die Telekom das laufende Programm von TELE 5 ausnahmsweise zum Stocken. Mit zwei Spielfilm-Sponsorings am 16. und 30. Juli und dem dazugehörigen Trailersponsoring wird eine Simulation verknüpft, die es in sich hat: Durch ein originäres Buffering-Element sollten die Zuschauer womöglich kurz die Luft anhalten müssen. Auch zwei der Dienstagsspielfilme auf TELE 5 bekommen ebenfalls ein interaktives 5G-Presenting verpasst: Filmszenen-Freezings mitten im Film, das gibt es am 7. und am 21. Juli zu sehen. Bei allen Sponsorings geht es aber schnell wieder verzögerungsfrei weiter mit den Lieblingsfilmen, präsentiert von der Telekom.

"Ein einzigartiges Netz wie 5G braucht auch einen einzigartigen Marketing-Move. Mit dieser individuell realisierten Werbemaßnahme ist TELE 5 ganz vorne mit #DABEI, wenn es darum geht, effektvolle und kreative Werbemomente im Free TV zu integrieren. Deshalb macht es uns sehr stolz, dass sich Telekom als deutsches Vorzeigeunternehmen all unseren Ideen gegenüber aufgeschlossen zeigte. Letztlich entpuppte sich aus dieser Synergie eine neue Referenzklasse für beide Unternehmen", so Kai Blasberg, Senderchef von TELE 5.

