TELE 5

TELE 5 feiert: "Das beste TELE 5 aller Zeiten"...

Video-Infos

Download

München (ots)

... das wird man ja wohl noch sagen dürfen!

Aus dem Mobile Office heraus feiert das gesamte Team das beste TELE 5 seit Senderbestehen. Zum 1. Halbjahr waren wir noch nie so gut wie jetzt in diesem Moment!

Wir feiern den besten TELE 5-Vorabend ever, ever, ever mit einem satten Werbeblockreichweiten-Plus von über 22% und einem Marktanteil, der sich locker in die Trophäen-Vitrine stellen lassen kann. Die Access Prime wird dank des Sci-Fi-Serienangebots zum Überflieger: Im 17-20 Uhr Intervall hebt TELE 5 mit im Schnitt 1,9 % Marktanteil und mit durchschnittlich 148.000 Zuschauern in unbekannte Höhen ab - das sind absolute Top-Werte!

Wir feiern die beste Programmauswahl und Spielfilmversorgung ever, ever, ever. Darunter ein ganzes Jahr lang "Bang Boom Bang" in Dauerschleife, Die Never-Ending Lovestory "SchleFaZ - die schlechtesten Filme aller Zeiten", mit den besten Fans aller Zeiten und natürlich auch mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Wir haben Spielfilme voller Action, Liebe, Emotionen, Kult, Spannung... eben all die guten Sachen, die die Herzen unserer Zuschauer, aber eben auch unseres Teams höherschlagen lassen. Und das sind die Top-5-Spielfilme in der vermarktungsrelevanten Zielgruppe, die das erste Halbjahr 2020 zu einem besseren machten:

1) "QUIGLEY, DER AUSTRALIER": 4,0 % MA

2) "SHARKNADO 2": 3,8 % MA

3) "U-571 - MISSION IM ATLANTIK": 3,4 % MA

4) "REVENGE": 3,4 % MA

5) "TUT - DER GRÖSSTE PHARAO ALLER ZEITEN": 3,4 % MA

Wir feiern die höchste Werbeblockreichweite für den gesamten Sendetag von TELE 5 ever, ever, ever. In der Zeitschiene 03-03 Uhr konnte TELE 5 einen absoluten Bestwert von durchschnittlich 121.000 Zuschauern verzeichnen. So viele Menschen haben die Werbeunterbrechungen auf unserem Sender noch nie zuvor zu etwas Gemeinsamen gemacht.

Kai Blasberg, Geschäftsführer von TELE 5: "Aktuell können wir mit Lust und Freude behaupten, das beste TELE 5 aller Zeiten zu feiern. Stets in dem Bewusstsein, auch von der Krisensituation profitiert zu haben - ohne dabei den Anspruch zu verlieren, etwas zurückgeben zu wollen. Wir sind eine Gesellschaft, die sich auch durch das Medium Fernsehen miteinander verbunden fühlt und wir werden immer wieder Momente erfahren, die uns Wissen lassen, dass das nicht ersetzbar ist. Gemeinsam. Besser!"

Deshalb feiert TELE 5 auch Highlights mit Haltung - aus gutem Grund: Gleich zu Beginn des Jahres haben wir mit unserem #NoAFD-Spot klare Stellung gegenüber dieser Partei bezogen und konnten dank mehr als 999 Retweets unseres Spots in den Sozialen Medien insgesamt 10.000 EUR an ProAsyl spenden. Zusammen mit vielen weiteren Partnern haben wir im Rahmen der #InititativeMUT erfolgreich für ein solidarischeres Miteinander in der Corona-Krise aufgerufen. Wir haben den Menschen und Unternehmen, die insbesondere den wirtschaftlichen Herausforderungen der Corona-Krise durch kreative Ideen begegnet sind, etwas zurückgegeben und kostenlose Werbeflächen zur Verfügung gestellt.

TELE 5 ist so gut wie nie zuvor.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 01.01.2020-30.06.2020 (bis 26.06.2020 endgültig gewichtet), Marktstandard: TV.

Pressekontakt:

TELE 5

Manager Kommunikation

Alina Hülsken

Tel.: +49 (89) 649568-189

Alina.Huelsken@tele5.de



Für Fotoanfragen:

TELE 5 Fotoredaktion

Judith Hämmelmann

Tel.: +49 (89) 649568 - 182

judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie

auch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.de

Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell