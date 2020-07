ZDF

"Notruf Hafenkante": Neuzugang Raúl Richter dreht für das ZDF

Mainz (ots)

Raúl Richter steht derzeit für die ZDF-Polizeiserie "Notruf Hafenkante" in Hamburg vor der Kamera und unterstützt ab sofort als Polizeiobermeister Nick Brandt das Team des PK 21 um Sanna Englund, Rhea Harder-Vennewald, Matthias Schloo, Aybi Era, Marc Barthel, Hannes Hellmann und Harald Maack. Die Zuschauer können den Neuzugang ab der 377. Episode mit dem Arbeitstitel "Kleine Hafenrundfahrt" erleben, die voraussichtlich 2021 ausgestrahlt wird.

Nick Brandt kommt ursprünglich aus Flensburg, hat sein altes Team wegen interner Differenzen nicht ganz freiwillig verlassen und ist froh, dass die Versetzung nach Hamburg geklappt hat. Sein erster Tag im PK 21 beginnt mit einer unaufgeregten Vorstellungsrunde, die schnell von einem Einsatz unterbrochen wird: Bei einem Unfall in einer Industriebrache kommt ein Jugendlicher fast ums Leben. Wie kam der stark alkoholisierte Schüler in diese abgelegene Gegend? Und warum wurde er bis auf die Unterwäsche entkleidet? Die Aufklärung des Falles ist am Ende Nicks forscher Art zu verdanken, die in Kombination mit Franzis gegensätzlicher Arbeitsweise eine unbequeme Wahrheit zum Vorschein bringt.

Regisseur dieser Folge ist Dietmar Klein, das Buch schrieb Stephanie Blöbaum. Die Serie wird produziert von der Letterbox Filmproduktion GmbH, Hamburg (Produzentin: Ines Karp, Producerinnen: Ramona Pour, Martina Lebküchner). Thorsten Ritsch und Andreas Jakobs-Woltering sind die verantwortlichen ZDF-Redakteure. Die Dreharbeiten der 16. Staffel dauern voraussichtlich bis Dezember 2020; die Ausstrahlung ist für 2021 geplant.

