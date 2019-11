Stuttgarter Zeitung

Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur Lage der Nato

Stuttgart (ots)

Dass aus Deutschland ein konstruktiver Beitrag kommt, ist gut. Wo genau die Reise im Bündnis hingehen soll? Bei dieser Frage bleibt Maas vage. Externe Berater sollten Vorschläge erarbeiten. Mit den politischen Unsicherheiten spricht Maas einen wunden Punkt an. Unruhe verursachen tatsächlich die Politiker. Nur: Keine Kommission wird helfen können, wenn Staats- und Regierungschefs durch unverantwortliche Äußerungen Zweifel an der Allianz säen. Im Übrigen: Auch Taten wären hilfreich. Zum Beispiel könnte man dafür sorgen, dass Deutschland schneller als geplant das Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben erreicht. An diesem Punkt braucht die SPD von Heiko Maas noch Nachhilfe.

