ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 18/20

Mainz (ots)

Woche 18/20

Mo., 27.4.

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

17.00 heute

17.15 hallo deutschland (VPS 17.10)

(Weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen. Sendezeitänderung gilt bis Do., 30.4.2020.)

Woche 19/20

So., 3.5.

6.35 Der kleine Drache Kokosnuss Bitte Korrektur beachten: Deutschland 2019

Bitte streichen: 2017

(Korrektur bitte auch für 6.45 Uhr, So., 10.5.2020, 6.35 Uhr und 6.45 Uhr, So., 24.5.2020, 6.25 Uhr und 6.40 Uhr sowie So., 31.5.2020, 6.25 Uhr und 6.40 Uhr beachten.)

Woche 21/20

Mo., 18.5.

11.15 SOKO Wismar Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription

Ergänzung bitte auch für folgende Termine beachten:

Di., 19.5.2020, 11.15 Uhr

Mi., 20.5.2020, 11.15 Uhr Fr., 22.5.2020, 11.15 Uhr Sa., 23.5.2020, 11.15 Uhr Mo., 25.5.2020, 11.15 Uhr Di., 26.5.2020, 11.15 Uhr Mi., 27.5.2020, 11.15 Uhr Do., 28.5.2020, 11.15 Uhr und 3.45 Uhr Fr., 29.5.2020, 11.15 Uhr Sa., 30.5.2020, 11.10 Uhr Di., 2.6.2020, 11.15 Uhr Mi., 3.6.2020, 11.15 Uhr Do., 4.6.2020, 11.15 Uhr und 3.45 Uhr Fr., 5.6.2020, 11.15 Uhr

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell