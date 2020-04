ZDF

ZDF-Free-TV-Premiere: "Steig.Nicht.Aus!" mit Wotan Wilke Möhring

Spannung verspricht der Actionthriller "Steig.Nicht.Aus!" von Regisseur Christian Alvart. Zu sehen ist die Free-TV-Premiere am 6. April 2020, 22.15 Uhr, im Montagskino des ZDF. Nach der Ausstrahlung ist der Film 30 Tage lang in der ZDFmediathek abrufbar. In der ZDF-Kinokoproduktion spielen neben Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle Hannah Herzsprung, Christiane Paul und viele andere.

Ein anonymer Anrufer jagt den Berliner Bauunternehmer Karl Brendt (Wotan Wilke Möhring) mit seinen zwei Kindern Marius (Carlo Thoma) und Josefine (Emily Kusche) auf dem Autorücksitz durch Berlin. Keiner darf aussteigen, sonst geht eine Bombe hoch. Vom Auto aus soll Karl in Rekordzeit eine große Summe Geld aufbringen. Verzweifelt versucht der Vater, bei seinen Kollegen Geld locker zu machen. Als Karl sich mit seinem ebenfalls von Erpressung betroffenen Kollegen Omar (Fahri Yardim) und dessen Frau Ida (Mavie Hörbiger) treffen will, muss er zusehen, wie deren Auto in die Luft gesprengt wird. Dabei wird Marius auf dem Rücksitz verletzt. Doch Karl darf den blutenden Jungen nicht zum Krankenhaus bringen, bevor er nicht das Geld zusammen hat. Karls Ehefrau Simone (Christiane Paul), mit der er gerade eine Beziehungskrise hat, interpretiert sein ungewöhnliches Verhalten falsch. Sie ist sich sicher, dass Karl die gemeinsamen Kinder entführen will, und verständigt die Polizei. Kommissar Drache (Aleksandar Jovanovic) will die vermeintliche Amokfahrt mit Scharfschützen beenden. Doch Bombenexpertin Pia Zach (Hannah Herzsprung) schreitet ein - sie kommt nahe an Karl heran und glaubt ihm. Trotz Chaos und Zeitdruck versucht sie, ruhig zu bleiben und den Erpresser ausfindig zu machen.

