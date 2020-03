Helen Bender GmbH - la mode abyssale

"Ja ich will..." ein Brautkleid von Helen Bender

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Der schönste Tag des Lebens ist in Sicht, das Lampenfieber steigt. Für den Tag, an dem eine Braut "Ja, ich will" sagt, wünscht sie sich ein fantastisches Hochzeitoutfit, das ihre Persönlichkeit unterstreicht. Umwerfende Inspirationen finden Sie dafür bei "la mode abyssale by Helen Bender", in der Gaustraße 53 in Mainz. Im lichtdurchfluteten Brautmodenatelier - bekannt aus der Fernsehserie "Zwischen Tüll und Tränen" (VOX) - designe, fertige und individualisiere ich zusammen mit meinem qualifizierten Team einzigartige Brautmode für Ihren großen Tag.

Ob klassisches Brautkleid im Prinzessinnen- oder Boho-Stil, kurze verträumte Kleider für die Trauung im Standesamt, extravagante Hochzeitsanzüge oder feminine Brautoveralls - bei uns bekommen Sie genau das, was Sie suchen. Wir nehmen uns für jede Brautberatung ausreichend Zeit, um zusammen mit Ihnen und Ihren Begleitungen in die wunderbare Welt der Hochzeitsroben einzutauchen. Bei einem leckeren Gläschen Sekt oder einer duftenden Tasse Kaffee dreht sich alles um Sie und Ihre Wünsche.

Neben unseren maßgeschneiderten Modellen für Bräute mit ganz außergewöhnlichen Ideen und Ansprüchen, finden Sie bei uns eine exklusive Hauskollektion an wunderschönen Brautkleidern und Brautanzügen von europäischen Partnerlabels. Auf Wunsch können diese ebenfalls nach Ihren eigenen Vorstellungen mit passenden Spitzen, Stoffen und Accessoires individualisiert werden.

Wir freuen uns auf Sie!

Pressekontakt:

Helen Bender GmbH

la mode abyssale by Helen Bender

Der neue Brautmoden - ConceptStore mit Designeratelier!

Gaustraße 53 | 55116 Mainz | +49 (0) 6131.901 98 47

www.lamodeabyssale.de | mode@helen-bender.de

Original-Content von: Helen Bender GmbH - la mode abyssale, übermittelt durch news aktuell