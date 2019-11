ZDF

Rezepte gegen Brotverschwendung bei "plan b" im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Laut einer WWF-Studie landen in Deutschland jährlich 1,7 Millionen Tonnen Brot und Backwaren im Müll. In Kampf gegen diese Verschwendung suchen Bauern, Bäcker und Brotliebhaber nach neuen Rezepten für altes Brot. Am Samstag, 30. November 2019, 17.35 Uhr, heißt es bei "plan b" im ZDF: "Bis zum letzten Krümel - Rezepte gegen Brotverschwendung". In der ZDFmediathek ist die Sendung bereits ab Freitag, 29. November 2019, 10.00 Uhr, zu sehen.

Niko Gottschaller ist täglich mit Brotbergen konfrontiert, die in Bäckereien unverkauft bleiben. Der Bio-Landwirt aus Rotthalmünster wollte der Lebensmittelverschwendung nicht mehr tatenlos zusehen und sammelt deshalb bei umliegenden Bäckereien Brot, Brötchen und Teilchen ein - die Reste, die eigentlich weggeworfen würden. Damit "füttert" er seine eigens dafür entwickelte Biogasanlage und produziert so Strom aus Brot.

Bei Bäckermeister Roland Schüren, der seinen Familienbetrieb in vierter Generation führt, landet ebenfalls kein Brot mehr im Müll. Zuerst holt die Tafel ab, was sie gebrauchen kann. Dann wird der Großteil der Reste wieder genutzt für frische Brote.

Doch wie lässt sich verhindern, dass überhaupt so viele Brotreste anfallen? Eine Antwort darauf liefert eine Software, die Eyüp Aramaz und Tobias Pfaff entwickelt haben. Das Programm errechnet, wie viel ein Bäcker wann wovon backen soll, und stützt sich dabei auf Untersuchungen, wonach Menschen montags weniger Brot kaufen, wenn sonntags das Wetter gut war, und am Monatsanfang mehr Brot kaufen als am Monatsende. Die Bäckerei Geiping hat das Programm ausprobiert und behielt am Abend bis zu 25 Prozent weniger Brot übrig als früher.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planb

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/

Sendungsseite: https://kurz.zdf.de/c598y/

"plan b" in der ZDFmediathek: https://planb.zdf.de

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell