ZDF

"Unsere Schätze - Die große Terra X-Show" mit Johannes B. Kerner im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

In seiner neuen Primetime-Show reist Johannes B. Kerner durch die deutsche Geschichte und macht Station bei zehn herausragenden Kulturschätzen aus unterschiedlichen Epochen. Rund um diese zehn Schätze liefern sich prominente Rateteams im Studio spannende Wissensduelle. Im Studio dabei sind unter anderen die "Terra X"-Presenter Harald Lesch und Dirk Steffens; in den Rateteams spielen Franziska van Almsick, Bettina Zimmermann, Marcel Reif und Axel Milberg. "Unsere Schätze - Die große Terra X-Show" ist erstmals am Mittwoch, 20. November 2019, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Wie sind wir geworden, wer wir sind? Wer waren unsere Vorfahren? Was sind deren Errungenschaften? Die Deutschen gelten als Dichter und Denker und oft auch als innovative Erfinder. Deutsche Museen, Bibliotheken, Burgen und Klöster bergen Stücke von unschätzbarem Wert, die von einer spannenden Vergangenheit zeugen. Ob die Himmelsscheibe von Nebra, die berühmte Römische Reitermaske von Kalkriese oder Grimms Märchen: Sie erzählen von Wendepunkten und Sternstunden deutscher Geschichte.

"Unsere Schätze - Die große Terra X-Show" öffnet die Schatzkammern und gibt den Kulturschätzen eine Bühne. "Terra X"-Gesichter wie Andreas Kieling, Mirko Drotschmann und Uli Kunz sowie Prominente wie Eva Padberg, Judith Williams und Michael Kessler präsentieren die Schätze in aufwändigen Einspielfilmen und erzählen deren spannende Geschichten: von Ausgrabungen, die einen Blick auf unsere frühesten Vorfahren ermöglichen, von Erfindungen, die die Welt revolutionierten, und von Kulturschätzen, die noch heute bewegen.

Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxshow

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell