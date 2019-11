ZDF

Hilfe für arme Kranke: Grönemeyer an Buß- und Bettag im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

In Deutschland gibt es ein Grundrecht auf Gesundheit. Doch viele können sie sich einfach nicht leisten. Dietrich Grönemeyer begleitet zum Buß- und Bettag am Mittwoch, 20. November 2019, 17.45 Uhr, Ärzte, die den Ärmsten helfen. Dabei erfährt er, dass eine gesundheitliche Versorgung ohne Barrieren nicht nur einzelnen Menschen helfen würde, sondern der ganzen Gesellschaft. Insbesondere dann, wenn auch Kinder von Armut und Krankheit betroffen sind.

Sie heißen "Arztmobil", "rollende Praxis" oder "offene Sprechstunde" - die Angebote, mit denen Ärzte in ganz Deutschland armen Menschen kostenlos helfen. Viele dieser Patienten sind durch das Raster unseres Gesundheitssystems gefallen - wie viele, weiß keiner. Offiziell leben in Deutschland rund 80.000 Menschen ohne Krankenversicherungsschutz. Bei seinen Begegnungen zum Buß- und Bettag erfährt Dietrich Grönemeyer einiges darüber, warum mehr getan werden muss, um das im Grundgesetz verbriefte Recht auf körperliche Unversehrtheit zu sichern. Der Buß- und Bettag soll daran erinnern, was das Wesentliche ist, was wichtig ist, was zählt.

Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/lebenistmehr

ZDFmediathek: https://zdf.de/gesellschaft/dietrich-groenemeyer-leben-ist-mehr

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell