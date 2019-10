ZDF

Volker Weidermann verlässt "Das Literarische Quartett"

Volker Weidermann verlässt zum Ende des Jahres "Das Literarische Quartett". Weidermann war vier Jahre lang Gastgeber der wieder aufgelegten Kult-Sendung des ZDF, die einst von Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki ins Leben gerufen wurde. "Es war eine große Freude, die Sendung in neuer Konstellation wieder aufleben zu lassen. Jetzt möchte ich mich wieder ganz aufs Schreiben, auf meine Arbeit als Literaturkritiker beim 'Spiegel' und als Buchautor konzentrieren. Ich danke dem ZDF herzlich für das in mich gesetzte Vertrauen und wünsche dem Sender mit der Sendung weiterhin viel Glück", sagt Volker Weidermann.

Anne Reidt, Kulturchefin des ZDF: "Ich danke Herrn Weidermann sehr herzlich für seine hervorragende, kenntnisreiche Arbeit und dafür, dass er dazu beigetragen hat, diese für das literarische Leben in Deutschland und für das ZDF so wichtige Sendung wieder lebendig werden zu lassen. Die Sendung wird in neuer Konstellation fortgeführt werden."

Die letzte Sendung mit Volker Weidermann wird am Freitag, 6. Dezember 2019, ausgestrahlt. Gast wird Schauspieler und Schriftsteller Matthias Brandt sein.

