Handball-Länderspiel Kroatien - Deutschland im ZDF-Livestream

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Mittwoch, 23. Oktober 2019, in Zagreb auf die Auswahl Kroatiens. Die ZDF-Zuschauer können das Spiel ab 19.25 Uhr im Livestream auf https://zdfsport.de verfolgen. ZDF-Livereporter ist Christoph Hamm.

Für die deutschen Handball-Männer ist dieses Spiel gegen die starken Kroaten - genauso wie die zweite Begegnung drei Tage später in Hannover - mehr als nur ein Test. Knapp drei Monate vor der Europameisterschaft im Januar 2020 in Norwegen, Schweden und Österreich sendet Bundestrainer Christian Prokop erste Signale in Sachen Kadernominierung. Der DHB-Chefcoach verzichtet bei den Testspielen überraschend auf Torhüter Silvio Heinevetter, Linksaußen Matthias Musche und Rechtsaußen Patrick Groetzki. Dafür ist der 20 Jahre alte Leipziger Rückraumspieler Luca Witzke erstmals dabei.

